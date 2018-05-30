🔴 الأرجنتين تُفكر في إلغاء ودية الكيان الصهيوني

2018/05/30 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أكدت قناة تي إن تي الأرجنتينية أن الاتحاد الأرجنتيني يُفكر في إلغاء ودية منتخب التانجو أمام الكيان الصهيوني المُزمع إقامته في 9 يونيو المقبل بالقدس، نظراً للوضع الخطير القائم في الدولة الفلسطينية بالآونة الأخيرة.

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