2018/05/30 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحمد الجانحي افتتح التسجيل للمنتخب القطري عند الدقيقة الخامسة عشرة وانتظر كونغ زهن آخر أنفاس المباراة ليدرك التعادل للمنتخب الصيني من ركلة جزاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعادل قطر والصين في بطولة تولون) نشر أولاً على موقع (beIN SPORTS) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعادل قطر والصين في بطولة تولون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (beIN SPORTS).