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تعادل قطر والصين في بطولة تولون
2018/05/30 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أحمد الجانحي افتتح التسجيل للمنتخب القطري عند الدقيقة الخامسة عشرة وانتظر كونغ زهن آخر أنفاس المباراة ليدرك التعادل للمنتخب الصيني من ركلة جزاء. 

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