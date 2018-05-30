مشاجرة بين كيميتش وروديجير في معسكر ألمانيا

2018/05/30 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر كانت الأجواء مشحونة، في معسكر المنتخب الألماني، اليوم الثلاثاء، حيث نشبت اشتباكًا بين جوشوا كيميتش و أنطونيو روديجير.

يستعد المنتخب الألماني، للدفاع عن لقب كأس العالم، بعدما وقع في مجموعة ضمت المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن مشادة وقعت بين كيميتش وروديجير، وقد استدعى الأمر إلى تدخل ميروسلاف كلوزه، الذي يشغل منصبًا في الجهاز الفني للماكينات، للفصل بينهما.

ويذكر أن الالمان مرشحون للفوز بالبطولة، مع إسبانيا والبرازيل وفرنسا، حيث قد فازوا بالبطولة لأربع مرات أخرها في البرازيل 2014.

ولم يكشف حتى الآن هل سيتم معاقبة اللاعبين، أو سيتم حل الأمر حتى الآن.





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