القوات اليمنية تدك تجمعات للجنود السعوديين في جيزان

2018/05/30 | 02:32

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وأكد مصدر عسكري للمسيرة نت أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في تباب الشيخ وجبل الدود وموقع العمود.يذكر أن وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنت في وقت سابق من قنص ضابط سعودي وجندي مرتزق شمال وادي المعاين.انتهي ** 2342

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