2018/05/30 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دارت معارك تخللها قصف مدفعي، أمس الثلاثاء 29 مايو/أيار، بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيون" في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

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