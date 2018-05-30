العثور على جثة مجهولة الهوية في منطقة سبع قصور ببغداد

2018/05/30 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة مجهولة الهوية في منطقة سبع قصور ببغداد.

واخبر المصدر “صدى الاعلام”، ان “دوريات شرطة النجدة، تمكنت من العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية ومقيدة الايدي مرمية بنهاية منطقة سبع قصور”.

واضاف ان “الجثة بدت عليها آثار اطلاق نار بمنطقة الصدر والرأس”.

يذكر ان القوات الامنية تعثر، بين الحين والاخر، على جثث مجهولة في مناطق متفرقة من العاصمة عليها آثار اطلاق نار وطعنات بالسكاكين.

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