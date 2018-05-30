الأربعاء 30 أيار 2018 م (15 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


العثور على جثة مجهولة الهوية في منطقة سبع قصور ببغداد
2018/05/30 | 03:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة مجهولة الهوية في منطقة سبع قصور ببغداد.

واخبر المصدر “صدى الاعلام”، ان “دوريات شرطة النجدة، تمكنت من العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية ومقيدة الايدي مرمية بنهاية منطقة سبع قصور”.

واضاف ان “الجثة بدت عليها آثار اطلاق نار بمنطقة الصدر والرأس”.

يذكر ان القوات الامنية تعثر، بين الحين والاخر، على جثث مجهولة في مناطق متفرقة من العاصمة عليها آثار اطلاق نار وطعنات بالسكاكين.

اترك تعليق

pressiraq.net/wp-content/uploads/2018/05/20161129_074226-300x188
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة مجهولة الهوية في منطقة سبع قصور ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة مجهولة الهوية في منطقة سبع قصور ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).

كامل التفاصيل في: وكالة صدى الاعلام ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ التوصل لاتفاق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة
⋙ وفاة مديحة يسري.. "رابع أجمل فنانة في العالم"
⋙ هاتريك ميسي - الأرجنتين تسحق هايتي برباعية دون مجهود
⋙ 🔴 11 لاعب صنعا أمجاد ريال مدريد الأوروبية الأخيرة
⋙ إعلان إضراب عام في الأردن احتجاجا على ضريبة الدخل
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة الأرجنتين وهاييتي (هاتريك ميسي)
⋙ شيرين عبد الوهاب تبكي والدها على الهواء... وتتعاون فنيا لأول مرة مع شقيقة حاكم دبي (فيديو)
⋙ بالصور.. ملعب السماوة قيد الانجاز
الأكثر شيوعا