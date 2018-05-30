العاهل المغربي يترأس عملية إطلاق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

2018/05/30 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحت إشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، وبحضوره شخصيا إنطلقت مساء الثلاثاء من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قوافل المساعدات الإنسانية الموجهة من المملكة المغربية الى الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة ورام الله والقدس.

وتشمل تشمل هذه المساعدات المعدات والتجهيزات واللزمة لإقامة المستشفى الميداني للقوات المسلحة الملكية المغربية التي تكفل الملك محمد السادس بإقامتها في غزة، كما تشمل كميات من الأدوية والأغطية، والمواد الغدائية المقدمة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

ويوفر المستشفى خدمات علاجية للفلسطينيين ضحايا الأحداث الأخيرة، كما يقدم خدماته الطبية لجميع سكان القطاع.



وتتوفر فيه جميع التخصصات الطبية اللازمة والمتلائمة مع احتياجات السكان، ومنها جراحة الشرايين والجهاز الهضمي والعظام وطب الأطفال وأمراض الأذن والأنف والحنجرة وطب العيون.

ويضم المستشفى الميداني الطبي الجراحي للقوات المسلحة الملكية المغربي، الذي يشتمل على عدة أقسام وتخصصات، طاقما قوامه 97 عنصرا، بما في ذلك 13 طبيبا و21 ممرضا، من عدة تخصصات، كما سيتم إرسال 25 طنا من الأدوية اللازمة لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة.

أما المساعدات الغذائية الممنوحة من جانب مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فتشمل المواد الأساسية، وبشكل خاص احتياجات شهر رمضان المبارك.

وسيتم إرسال هذه المساعدات الغدائية، التي تزن 113 طنا الى سكان غزة، على أن يستفيد منها أيضا فلسطينيو القدس ورام الله ..



كما سيتم إرسال 5000 وحدة من الأغطية.

وقد بدأت المرحلة الأولى من قوافل المساعدات بالمواد الغدائية التي يتم ارسالها باتجاه رام الله والقدس، عبر المملكة الأردنية الهاشمية، فيما سيتم إقامة المستشفى الميداني وإرسال كمية أخرى من الأدوية والمساعدات الغدائية والأغطية الى قطاع غزة فور الحصول على تراخيص العبور من طرف سلطات جمهورية مصر العربية.

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