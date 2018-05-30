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🔴 ميسي يتخطى كريسبو
2018/05/30 | 03:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تخطى نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي رقم أسطورة منتخب التانجو السابق، هيرنان كريسبو كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع منتخب الألبسيليستي داخل الأراضي الأرجنتينية برصيد 16 هدفاً، ليحتل المركز الثاني في تلك القائمة خلف باتيتستوتا صاحب الـ19 هدفاً.

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