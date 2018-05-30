2018/05/30 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر شارك سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد، الموسيقار دي ماركو فلامنجو، في أغنيته الاستعدادية لمواجهات كأس العالم.

وقد ظهر راموس في الفيديو غنائي مع فلامنجو، حيث أن قائد ريال مدريد، يشتهر عنه عشقه للموسيقى، الأغنية التي شارك فيها راموس بعنوان "نجمة أخرى" في إشارة إلى التتويج بكأس العالم، بعد بطولة 2010.

وفي وقت سابق، قد نشر راموس، على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يعد لشيئًا خاصًا.

وكتب أيضًا هذا ما قدمه صديقي ديماركو فلامنجو ..



مستعدون إلى كأس العالم، هيا إسبانيا، أصنع بعض الضجيج، وأصرخ بأعلى صوت لهذا الهدف".

وأكمل "يوم الجمعة سأكشف عن الأغنية كاملة".

وتقع إسبانيا إلى جانب البرتغال والمغرب وإيران في مجموعة كأس العالم.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راموس يشارك في أغنية حماسية لإسبانيا قبل كاس العالم) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راموس يشارك في أغنية حماسية لإسبانيا قبل كاس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).