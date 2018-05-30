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#مؤيد عبد الستار - جاسمية تحاور ابو جاسم عن الانتخابات
2018/05/30 | 03:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مؤيد_عبد_الستار مشهد تمثيلي *ها ..

ابو جاسم ..

شكتلك ..

مو كتلك لا تنتخب ماكو فايدة - جاسمية جوزي مني ..

اني بياحال وانتي لازمة سالفة الانتخابات الماصخة .*هسه صارت ماصخة ..

اني مو كتلك ما نروح للولاية وما ننتخب ، زين ها الخسارة الطاحت براسنه .- دسكتي ..

عبالج خسرانه المهناوية ..

هي شكم دينار خسرناهن على الكباب اللي تغدينه بي انا وياج .* بس الكباب ، جا ..

التتن والكهوة اللي شربت بيها ثلاث ......

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