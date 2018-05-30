2018/05/30 | 03:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مؤيد_عبد_الستار مشهد تمثيلي *ها ..
ابو جاسم ..
شكتلك ..
مو كتلك لا تنتخب ماكو فايدة - جاسمية جوزي مني ..
اني بياحال وانتي لازمة سالفة الانتخابات الماصخة .*هسه صارت ماصخة ..
اني مو كتلك ما نروح للولاية وما ننتخب ، زين ها الخسارة الطاحت براسنه .- دسكتي ..
عبالج خسرانه المهناوية ..
هي شكم دينار خسرناهن على الكباب اللي تغدينه بي انا وياج .* بس الكباب ، جا ..
التتن والكهوة اللي شربت بيها ثلاث ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مؤيد عبد الستار - جاسمية تحاور ابو جاسم عن الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ابو جاسم ..
شكتلك ..
مو كتلك لا تنتخب ماكو فايدة - جاسمية جوزي مني ..
اني بياحال وانتي لازمة سالفة الانتخابات الماصخة .*هسه صارت ماصخة ..
اني مو كتلك ما نروح للولاية وما ننتخب ، زين ها الخسارة الطاحت براسنه .- دسكتي ..
عبالج خسرانه المهناوية ..
هي شكم دينار خسرناهن على الكباب اللي تغدينه بي انا وياج .* بس الكباب ، جا ..
التتن والكهوة اللي شربت بيها ثلاث ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مؤيد عبد الستار - جاسمية تحاور ابو جاسم عن الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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