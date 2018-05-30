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شيرين عبد الوهاب تبكي والدها على الهواء... وتتعاون فنيا لأول مرة مع شقيقة حاكم دبي (فيديو)
2018/05/30 | 03:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لم تستطع المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، أن تحبس دموعها على الهواء، أثناء أدائها لأغنية "كده يا قلبي"، رثاءا لوالدها الراحل، الذي توفي في شهر نيسان/أبريل الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيرين عبد الوهاب تبكي والدها على الهواء... وتتعاون فنيا لأول مرة مع شقيقة حاكم دبي (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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