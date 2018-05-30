شيرين عبد الوهاب تبكي والدها على الهواء... وتتعاون فنيا لأول مرة مع شقيقة حاكم دبي (فيديو)

2018/05/30 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تستطع المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، أن تحبس دموعها على الهواء، أثناء أدائها لأغنية "كده يا قلبي"، رثاءا لوالدها الراحل، الذي توفي في شهر نيسان/أبريل الماضي.

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