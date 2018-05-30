محمد صلاح يكشف عن برنامج علاجه السري للاستعداد لكأس العالم

2018/05/30 | 03:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، عن برنامج علاجه السري، للاستعداد لبطولة كأس العالم، المقامة في شهر يونيو/حزيران المقبل، بعد تعرضه للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت 26 مايو/أيار الجاري.

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