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محمد صلاح يكشف عن برنامج علاجه السري للاستعداد لكأس العالم
2018/05/30 | 03:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، عن برنامج علاجه السري، للاستعداد لبطولة كأس العالم، المقامة في شهر يونيو/حزيران المقبل، بعد تعرضه للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت 26 مايو/أيار الجاري.

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