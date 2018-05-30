عائلة الشهيد عز الدين سليم ترفض الحكم الصادر بحق احد الارهابيين الذي نفذ عملية اغتياله

2018/05/30 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعةـ واع استنكرت عائلة الشهيد عز الدين سليم الحكم الذي صدر بحق المدانين باغتيال الشهيد الذي كان يرأس مجلس الحكم السابق عام 2004 بواسطة سيارة مفخخة.مؤكدة “انها ترفض الحكم جملة وتفصيلا وستمضي من خلال القنوات الرسمية والقانونية لتمييز هذا الحكم تحقيقا للعدالة وللقصاص العادل بحق الجناة”.وانتقد ياسر نجل الشهيد عز الدين سليم في […]

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