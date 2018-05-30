جيرو: كنت محظوظ بالانتقال إلى تشيلسي في الوقت المناسب

2018/05/30 | 04:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر أكد أوليفيه جيرو، نجم المنتخب الفرنسي، أن انتقاله من أرسنال إلى تشيلسي في الوقت المناسب قد أحيى فرصه في المشاركة بكأس العالم.

وقد سجل جيرو هدفًا في مباراة المنتخب الفرنسي أمام إيرلندا، والتي انتهت بفوز الديوك بتيجة 2-0، وقد يعزز ذلك فرصة في اللعب أساسيًا في تشكيلة ديشامب التي ستخوض المونديال.

وقد انتقل جيرو إلى تشيلسي، في الشتاء على سبيل الإعارة، وذلك بعد تعاقد أرسنال مع إيمريك أوباميانج.

سجل جيرو 5 أهداف في 18 مباراة مع البلوز، وقدم أداء جيد مع كتيبة أنطونيو كونتي في الدور الثاني.

وقال جيرو، في تصريح صحفي، "لقد كان على أن أفرض نفسي مع تشيلسي، أنا دائمًا محظوظًا في اتخاذ القرارت الصائبة، إذا أردت أقول ذلك، فلي نصيب جيد في هذا الأمر".

وأكمل "الأمر لا يتعلق فقط، باتخاذ الخيار الصحيح، عليك أن تضع بصمتك أيضًا، لقد سنحت لي الفرصة للقيام بذلك، هذا تطور في مسيرتي مع النادي".

ووقعت فرنسا في مجموعة ضمت بيرو والدنمارك وإستراليا، وتقام منافستا كأس العالم في منتصف يونيو القادم.

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