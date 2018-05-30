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بالفيديو... أهداف مباراة الأرجنتين وهاييتي (هاتريك ميسي)
2018/05/30 | 04:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حقق المنتخب الأرجنتيني الفوز برباعية نظيفة على ضيفه هاييتي في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب البومبنيرا ضمن الاستعدادات لخوض كأس العالم.

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