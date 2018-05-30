ضبط عصابة تسرق محولات كهربائية غربي الأنبار

2018/05/30 | 04:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط عصابة تسرق محولات كهربائية غربي الأنبارأعلن قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الانبار قاسم مصلح، ضبط عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص تقوم بسرقة المحولات الكهربائية في قضاء القائم، فيما أكد أن الحشد يعمل على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين.وقال مصلح في تصريح صحفي إنه "بمتابعة مستمرة لقيادة عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الانبار وضمن الجولات الميدانية لضمان إكمال الخدمات التي تهم حياة المواطن في قضاء القائم تمكنت قوات الحشد الشعبي من ضبط عصابة تقوم بسرقة محولات الكهرباء عن طريق فتح المحولة وبيع أجزاء منها".واضاف مصلح أن "الحشد الشعبي يعمل على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين في سبيل دعم عجلة الحياة وبالمقابل هناك جهات تتعمد افشال ايصال الخدمات للمواطن الانباري".

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