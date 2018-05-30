إعلان إضراب عام في الأردن احتجاجا على ضريبة الدخل

2018/05/30 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستجيب، اليوم الأربعاء 30 مايو/أيار، قطاعات واسعة في الأردن للإضراب، الذي دعت له النقابات المهنية مطلع الأسبوع الحالي، إضافة إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم، رفضا لمشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل.

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