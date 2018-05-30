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🔴 11 لاعب صنعا أمجاد ريال مدريد الأوروبية الأخيرة
2018/05/30 | 05:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – حقق نادي ريال مدريد الإسباني 4 بطولات دوري أبطال أوروبا في آخر 5 سنوات، ولم يُشارك في تلك البطولات الخمس الأخيرة -جميع اللاعبين الذين حققوا دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع الملكي- سوى 11 لاعب فقط حتى الآن، وهم :

سيرخيو راموس – رافائيل فاران – داني كارفاخال – ناتشو – مارسيلو – كاسيميرو – لوكا مودريتش – إيسكو – جاريث بيل – كريم بنزيما – كريستيانو رونالدو.

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