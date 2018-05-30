هاتريك ميسي - الأرجنتين تسحق هايتي برباعية دون مجهود

2018/05/30 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر حقق منتخب الأرجنتين الفوز بأربعة أهداف نظيفة على حساب هايتي، في لقاء ودي أقيم على أرضية ملعب لابومبونيرا معقل بوكا جونيورز في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

الشوط الأول شهد 13 فرصة على مرمى الضيوف، لم يفلح التانجو سوى الخروج بهدف نظيف، سجله القائد ليونيل ميسي من ركلة جزاء بالدقيقة 17، بينما أضاع لاعبي الأرجنتين كم كبير من الفرص برعونة كبيرة.

الشوط الثاني شهد انفراجة كبيرة هجومية، سقوط دفاعي للخصم الضعيف، حيث سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني مستغلا كرة مرتدة من الحارس بعد أن تصدى لرأسية لوسيلسيو في الدقيقة 58.

تغييرات سامباولي بعد هدف ميسي الثاني، ظهرت على أرضية الملعب، فصنع كريستيان بافون الهدف الثالث بعد أن مر من 3 مدافعين على يسار منطقة الجزاء مقدما عرضية سهل لميسي الذي سجل بسهولة، في الدقيقة 66.

وأنهى البديل سيرجيو أجويرو النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 69 بعد 10 دقائق من نزوله أرضية الملعب من تمريرة بينية من ميسي.

وكاد ميسي في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء أن يضيف السوبر هاتريك له والخامس في المباراة، لكن الركلة الثابتة التي سددها جاءت أعلى العارضة.

اللقاء هو قبل الأخير في إطار استعداد بلاد الفضة لكأس العالم، أملا في حصد اللقب، بعد أن جاءوا في النسخة الماضية بمركز الوصافة خلف ألمانيا.

وتقع الأرجنتين في المجموعة الخامس التي تضم كلا من إيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.





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