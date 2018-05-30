التوصل لاتفاق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة

2018/05/30 | 05:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، اليوم الأربعاء 30 مايو/أيار، أنه "بعد نجاح المقاومة بصد العدوان ومنع تغيير قواعد الاشتباك تدخلت العديد من الوساطات، وتم التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتزام فصائل المقاومة ما التزم الاحتلال بها"، على حد وصفه.

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