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أول ظهور بالفيديو لابن سلمان منذ حادثة إطلاق النار
2018/05/30 | 12:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ظهر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقطع مصور للمرة الأولى، منذ غيابه الذي دام أكثر من شهر، منذ حادثة إطلاق النار التي وقعت بالقرب من أحد القصور الملكية، في حي الخزامي، بالعاصمة الرياض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول ظهور بالفيديو لابن سلمان منذ حادثة إطلاق النار) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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