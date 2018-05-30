2018/05/30 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة: كتل سياسية راهنت على صعود مرشحيها بشراء مراكز الاقتراع في الخارج

بغداد/...كشفت النائب عن تحالف القوى جميلة العبيدي ، الأربعاء، عن وجود كتل سياسية راهنت على صعود بعض مرشحيها الى مجلس النواب عبر شراء مراكز اقتراع للناخبين في الخارج .

وذكرت العبيدي لـ"عين العراق نيوز" ،ان " إنتخابات الخارج كانت فرصة لوصول بعض الشخصيات التي راهنت على صعودها بعض الكتل الى البرلمان" مبينة ان "ذلك تم من خلال شراء مراكز اقتراع في دول محددة".

وتابعت ان "هولاء الأشخاص كانت ترغب الكتل السياسية بوصولهم الى البرلمان وقاتلت من اجل حصولهم على مقعد نيابي وهم معروفون للعيان" مضيفة ان "بعض النواب رشحوا في محافظات غير محافظاتهم وفازوا بالمقعد النيابي وهذا شيء يثير الريبة".

يشار الى ان مجلس النواب قرر خلال جلسة استثنائية عقدها الاثنين الماضي الغاء نتائج انتخابات العراقيين في الخارج ، فيما قرر مطالبة المفوضية بإعادة فرز الأصوات بنسبة 10% بشكل يدوي في عموم العراق ".انتهى 3

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