2018/05/30 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ ديالىأعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، الاربعاء، عن اعتقال اثنين من المطلوبين للقضاء أحدهما بتهمة "الارهاب" داخل المحافظة.وكانت الاجهزة الامنية في ديالى اعتقلت العشرات من المطلوبين للقضاء خلال الاشهر الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات ديالى: اعتقال مطلوبين اثنين أحدهما بتهمة الارهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات ديالى: اعتقال مطلوبين اثنين أحدهما بتهمة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة السومرية نيوز).