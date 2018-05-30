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قائد عمليات ديالى: اعتقال مطلوبين اثنين أحدهما بتهمة الارهاب
2018/05/30 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ ديالىأعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، الاربعاء، عن اعتقال اثنين من المطلوبين للقضاء أحدهما بتهمة "الارهاب" داخل المحافظة.وكانت الاجهزة الامنية في ديالى اعتقلت العشرات من المطلوبين للقضاء خلال الاشهر الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة.

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