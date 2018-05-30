الديمقراطي الكردستاني: رئاسة الجمهورية من استحقاقنا ولا يمكن للبرلمان إلزامنا بقراراته

2018/05/30 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني دنا جزا، اليوم الاربعاء، ان منصب رئاسة الجمهورية من استحقاق حزبه، مبينا ان البرلمان لا يمكنه إلزام اي جهة بقراراته بشأن الانتخابات .وقال جزا لـ"الغد برس"، إن "منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق حزب الديمقراطي الكردستاني ونتائج الانتخابات تؤكد ذلك"، مبينا ان" الحزب لن يساوم على استحقاقاته لصالح جهة اخرى".

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واضاف ان " الديمقراطي الكردستاني سيتنازل عن استحقاقته في حال كان لصالح الحقوق الدستورية للشعب الكردي وللمحافظة على وحدة الصف"، لافتا الى انهم "يريدون من خلال المناصب تقديم ماهو مفيد للشعب الكردي وليس التسابق على نيل المناصب".وتابع انه "من حق كل الكتل المطالبة بمنصب رئاسة الجمهورية وليس هو حكرا على احد الا ان الاستحقاق الانتخابي والتوافقات هي التي تقرر ذلك".اما بخصوص جلسة مجلس النواب يوم امس اكد قائلا "قرارات مجلس النواب هي فقط تشريعية ولايمكن الزام اي جهة بقرارتها"، مشيرا الى ان "قرار البرلمان باعادة الفرز والعد اليدوي لنسبة 10 %من النتائج لا تغير من الامر شيئا ولا يمكن للبرلمان الغاء نتائج الانتخابات ولايمكنه الزام المحكمة الاتحادية والسلطة التنفيذية والضغط على المفوضية واجبارها"، فيما اوضح "اننا مع كل قرار تتخذه المفوضية وسنلتزم به".

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