صحف القاهرة:بعد 13 عاما..السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان

2018/05/30 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الأربعاء، عددا من الأخبار والتقارير الهامة فى مقدمتها، مصر تعانى أزمة مياه تفرض استخدامها أكثر من مرة..القوات المسلحة تواصل تطهير سيناء وحماية الحدود..بعد 13 عاما..السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان..تغيير انتماءات النواب الحزبية تهدد موازين القوى «تحت القبة»..محمد صلاح يغيب عن مواجهة أوروجواي في كأس العالم..وزير الخارجية السودانى : قطعنا شوطا كبيرا حول المفاوضات فى ملف سد النهضة الإثيوبى..الرقابة الإدارية تبتر أيدي الفاسدين..مجلس مصري للأزياء..والليبيون اتفقوا في باريس.

بعد 13 عاما..السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان

يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في جلسة خاصة أمام مجلس النواب، وهي المرة الأولى التي ينظم فيها حفل أداء اليمين للرئيس المصري أمام البرلمان منذ 13 عاما.وكان الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحته الاحتجاجات في يناير/ كانون الثاني 2011 آخر رئيس يؤدي اليمين أمام المجلس في سبتمبر/ أيلول 2005 عن فترته الرئاسية الخامسة.

القوات المسلحة تواصل تطهير سيناء وحماية الحدود

واصل رجال قوات انفاذ القانون من الجيش والشرطة، العديد من المهام المخططه لتدمير الاوكار والبؤر الارهابية وتطهير شمال ووسط سيناء، وتعزيز قدرات التأمين الشامل علي امتداد الحدود البرية والساحلية علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية..وأعلن البيان رقم 23 للقيادة العامة للقوات المسلحة، أن العمليات أسفرت عن تدمير 80 وكرا عثر بداخلها على أسلحة وذخائر..وضبط وتدمير 20 عربة و79 دراجة نارية..



واستشهاد مجندين اثنين وإصابة ضابط و3 جنود.

تغيير انتماءات النواب الحزبية تهدد موازين القوى «تحت القبة»

تشهد الأحزاب المصرية فى الوقت الراهن حالة من الحراك غير المسبوق منذ انتخاب مجلس النواب فى 2015، من شأنها أن تعيد رسم الخريطة السياسية والنيابية فى الفترة المقبلة، وتغيير موازين القوى داخل مجلس النواب والحياة الحزبية، ويتمثل الحراك فى انتقال قيادات ونواب من أحزاب لأخرى، واندماج بعضها مع جمعيات تتميز بأنشطتها وفعالياتها فى الشارع لتشكيل كيانات سياسية أكثر قوة مع اقتراب انتخابات المحليات، وكانت البداية مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأحزاب فى أكثر من مناسبة، للتوحد من أجل حياة حزبية وسياسية قوية ومؤثرة فى الشارع.



وبدوره، دعا رئيس مجلس النواب، إلى إنشاء حزبين تحت قبة البرلمان، الأول للأغلبية، والثانى للمعارضة، حتى يكون مجلس النواب أكثر إنجازاً وحيوية.

محمد صلاح يغيب عن مواجهة أوروجواي في كأس العالم

ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن التقرير الطبي لمحمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، يحمل أنباء مزعجة بالنسبة للمنتخب المصري..وقالت الصحيفة: فترة علاج صلاح ستمتد من 3 إلى 4 أسابيع، مما يعني بشكل كبير إمكانية غيابه عن مباراة منتخب مصر أمام أوروجواي، في إفتتاح مشوار الفراعنة بكأس العالم.

وزير الرى: مصر تعانى أزمة مياه حادة

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، إن المرحلة المقبلة ستشهد البحث عن أفكار جديدة خارج الصندوق لإدارة منظومة الموارد المائية، كما سيتم التوسع فى استخدام الطاقات الجديده والمتجددة فى ادارة منشآت الرى والصرف لتوفير احتياجات البلاد من المياه ومواجهة زيادة الطلب عليها لكل الأغراض التنموية، مشيراً إلى أن مصر تعانى أزمة مياه حادة تفرض استخدامها أكثر من مرة لتوفير الاحتياجات المائية وتوفير 20 مليار متر مكعب سنويا هى كمية العجز المائى، وتنفيذ العديد من الإجراءات الإضافية لرفع كفاءة الاستخدام بإعادة استغلال مياه الصرف الزراعى أكثر من مرة.

وزير الخارجية السودانى : قطعنا شوطا كبيرا حول المفاوضات فى ملف سد النهضة الإثيوبى

أكد وزير خارجية السودان، الدكتور الدرديرى محمد أحمد، فى أول زيارة خارجية له، وفى إطار اجتماعات آلية التشاور السياسى الشهرية على مستوى وزيرى الخارجية بالتناوب بين العاصمتين، القاهرة والخرطوم، على استمرار التعاون بين الجانبين من أجل الحفاظ على الزخم الذى شهدته العلاقات الثنائية فى كافة المجالات خاصة منذ اجتماع رئيسى البلدين فى أديس أبابا فى 28 يناير/ كانون الثاني 2018، ثم خلال زيارة الرئيس عمر البشير إلى القاهرة فى 19 مارس/ آذار الماضى..



وقال: عازمون على تجاوز كافة الخلافات حول مياه النيل، وقطعنا شوطا كبيرا حول المفاوضات فى ملف سد النهضة الإثيوبى ..



وقمة بين السيسى والبشير فى الخرطوم أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

الرقابة الإدارية تبتر أيدي الفاسدين

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من المتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب داخل مقر وزارة التموين لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليونى جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وتسهيل صرف مستحقاتها..



وألقت القبض على موظف الشهر العقاري بالإسماعيلية، وضبط 8 مسئولين بالمحليات بالفيوم، وضبط ممرضتين بمستشفى جامعي استوليا على أدوية بـ1.5 مليون جنيه، وضبط محاسب بإحدى الجامعات لاختلاسه 380 ألف جنيه، وضبط مسئول بالإسكان لتقاضيه رشوة بالغربيةن وضبط مسؤول بشركة النيل العامة للطرق والكباري متلبسًا بتقاضي 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة، والقبض على مسئولة بـ «الري» بتهمة تلقي رشوة..وضبط مسئولين بهيئة الصادرات بالعين السخنة..وضبط شخص يزعم انتمائه لجهاز أمنى ويطلب رشوة من صرافة

مجلس مصري للأزياء

اتفقت وزارة التجارة والصناعة مع عدد من ممثلي الشركات المصرية في مجالات الموضة والأزياء والمجوهرات، علي إنشاء أول مجلس مصري للأزياء والموضة للارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية .



وأكد وزير التجارة والصناعة، أن إنشاء مجلس مصري للتصميم والموضة يسهم في وضع مصر علي خريطة أسابيع الموضة العالمية وتقديم أول أسبوع موضة مصري عام ٢٠٢٠ ضمن أسابيع الموضة العالمية، للترويح للعلامات التجارية المصرية والتوسع في منح توكيلاتها في مختلف المدن العربية والعالمية، واكساب مصر امس عالمي يتيح فرص تصنيع وتصدير للماركات التي تعتمد علي منتجات فائقة الجودة من القطن المصري.

الليبيون اتفقوا في باريس

أكدت المسودة الختامية للبيان الصادر عن اجتماع باريس حول الأزمة الليبية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.



والتزام الأطراف كافة بنتائج الانتخابات وإصدار واعتماد قانون الانتخابات من قبل البرلمان بالتنسيق مع المجلس الأعلي للدولة.



وتعاون القوي الأمنية علي ضمان سلامة العملية الانتخابية ومحاسبة اي مجموعة تحاول عرقلة الاقتراع.

لماذا هذا التعاطف؟

وفي مقالات الرأي بصحيفة الأهرام، كتب د.



وحيد عبد المجيد، تحت نفس العنوان: يحاول الكاتب والفنان التشكيلى العراقى، على شاكر، تفسير تعاطف كثير من العرب، وبعض العراقيين، مع الزعيم الراحل صدام حسين رغم ما يعتبرها جرائم رهيبة ارتكبها.



بدأ شاكر فى البحث عن تفسير لهذا التعاطف بعد أن صدمته مواقف ومشاهد عدة سجلها بقلم رشيق فى كتابه «صدام وأنا ..



ومتلازمة ستوكهولم».



ويفهم القارئ من سياق الكتاب أن المؤلف انطلق من فرضية مؤداها أن «متلازمة ستوكهولم» يمكن أن تفيد فى تفسير التعاطف الواسع مع صدام حسين.



وتعنى المتلازمة Syndrome اصطلاحيا مجموعة أعراض أو علامات تظهر لدى أشخاص يعانون حالة غير طبيعية، وهى مشتقة من كلمة يونانية تعنى التزامن، أى أن يكون ظهور المرض متزامنا مع ملاحظة أعراضه، أو أن تكون ملاحظة أحد هذه الأعراض مُنذرا بوجود بقيتها.أما مفهوم متلازمة ستوكهولم فهو يعنى تعاطف الضحية مع الجاني.



وهذه حالة مازالت تُحير دارسيها، سواء من علماء النفس أو غيرهم، منذ أن لوحظ تعاطف أشخاص تم اختطافهم واحتجازهم داخل بنك فى ستوكهولم فى السبعينيات مع خاطفيهم الذين أطلقوا سراحهم بعد أيام من الاحتجاز.

وأضاف: بدأ على شاكر العمل فى كتابه منطلقا من فرضية مبنية على هذه المتلازمة، ومؤداها أن المتعاطفين مع صدام حسين مصابون بها.



ولكنه يصل إلى أنها لا تفسر هذا التعاطف، إلا فى حالة العراقيين الذين نكل بهم بطريقة أو بأخري، ولكنهم تعاطفوا معه بعد مشهد إعدامه الذى بدا فيه قويا لا يهاب الموت.لم يكن المؤلف فى حاجة إلى اختيار صحة فرضية يسهل إدراك أنها خاطئة منذ البداية، لأن أكثر المتعاطفين مع صدام حسين لم يتعرضوا إلى أذى فى عهده.



فباستثناء العراقيين، لا تنطبق متلازمة ستوكهولم على العرب الآخرين الذين يتعاطفون معه، وعلى آخرين فى العالم يتبنون مواقف معادية للسياسة الأمريكية، ويعتبرون أن كل من ناطحها بطل.



ومع ذلك، فالكتاب مشوق للغاية، وحافل بالقصص المثيرة بشأن التعاطف مع صدام حسين.

ونشرت الصحيفة «كاريكاتير» بمناسبة شهر رمضان

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