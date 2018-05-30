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وكالة تركية:مشاورات بين عسكريين سعوديين واكراد سوريين
2018/05/30 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سوريا

ذكرت  وكالة الأناضول أن ثلاثة مستشارين عسكريين سعوديين التقوا مسؤولين أكراد في القاعدة الأميركية بـخراب عشق جنوبي مدينة وباني شمال شرقي سورية.

وقالت الوكالة التركية إن الهدف من الزيارة تأسيس وحدات عربية في المنطقة نواتها فصيل الصناديد أحد الفصائل المنضوية تحت ما يسمى قوات سورية الديمقراطية.

وأكدت أيضا أن الوزير السعودي ثامر السبهان زار مدينة الرقة قبل اشهر قليلة والتقى مسؤولين أميركيين فيها في اطار دعم المسلحين.

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