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الديمقراطي يكشف قربه من جهات عراقية: الحكومة المقبلة ستتأخر وهذا ما بحثناه مع العبادي
2018/05/30 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ توقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الأربعاء أن يتأخر تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، فيما كشف عن قربه من التحالف مع جهات سياسية تؤمن بحقوق شعب كوردستان، والالتزام بها، اعلن عن مناقشة موضوع تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي مع رئيس مجلس الوزراء زعيم ائتلاف "النصر" حيدر العبادي".

وقال القيادي في الحزب خسرو كورن للصحفيين اليوم في أربيل، إن "تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيتأخر، كما حصل مع الحالية بعد الانتخابات التي جرت قبل اكثر من أربع سنوات".

وبين ان "هذه المرة لا أتوقع ان تشكل الحكومة بسهولة وقد تتأخر لـ4 – 5 اشهر بعد المصادقة على نتائج الانتخابات"، معللا ذلك بأن "القوائم التي فازت بالانتخابات لم تحقق أي منها الأغلبية الساحقة، وحتى ائتلاف "سائرون" الفائز الأول لديه 54 مقعدا ولا يؤهله هذا لتشكيل الحكومة".

وبشأن الزيارة التي اجرها وفد الحزب قال كوران انه "لم نتفق مع اية جهة سياسية بشأن التحالف معها لا كوردية لتشكيل الحكومة، ولا عراقية"، مضيفا انه "لدينا أولويات وهي حقوق شعب كوردستان، ومطالبه ومن يلتزم بها سنتحالف معه".

ونوه الى ان "جميع الأطراف قريبة منها، والجميع كانوا ايجابيين"، كاشفا ان "بعضا من الجهات العراقية كانت قريبة علينا تلك التي أبدت استعدادها للالتزام بحقوق ومطالب شعب كوردستان وتنفيذها"، من دون يشير الى تسمية تلك الأطراف.

ولفت كوران الى ان وفد الديمقراطي الكوردستاني الذي زار بغداد مؤخرا تباحث مع العبادي بشأن المادة 140 من الدستور، وكيفية إدارة المناطق المتنازع عليها، مؤكدا انه "لا يمكن لبغداد التنصل عن حقوق الكورد".

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