صراع انكليزي فرنسي على نجم روما

2018/05/30 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداديبحث نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن لاعب وسط للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، من أجل تعزيز صفوف الفريق.وأشارت الشبكة إلى أن "إدارة أثرياء باريس، مستعدة لدفع قيمة الشرط الجزائي الخاص باللاعب والذي يبلغ 26 مليون جنيه إسترليني".

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