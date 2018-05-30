رامسي يفتح الباب للتجديد مع الآرسنال

2018/05/30 | 12:11

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هاي كورة – أكد رامسي على سعادته بتولي إيمري تدريب الآرسنال حيث تطلع للعودة سريعًا لمعقل الفريق للعمل تحت قيادته خلال الفترة المقبلة ليعد ذلك تلميحًا أيضًا برغبته في التجديد مع النادي .

فعقد رامسي سينتهي بنهاية الموسم المقبل مما جعله يفتح باب التجديد مع الآرسنال الذي من الممكن أن يقدم له عرضًا جديدًا خلال الفترة القادمة .

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