ريال مدريد يحدد نجم توتنهام كخليفة مودريتش

2018/05/30 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر تحدثت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد وضع اسم كريستيان إيريكسن على رأس قائمة التدعيمات المستقبلية للفريق.

وفاز ريال مدريد مؤخرا بلقب دوري الأبطال الثالث على التوالي ويطمع فلورينتينو بيريز، رئيس النادي، لتجديد جلد الفريق لضمان الاستمرارية بحسب التقارير.

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وذكرت صحيفة "ماركا" أن تقدم عمر الأفراد الرئيسيين بالفريق الملكي مثل كريستيانو رونالدو، سيرجيو راموس ولوكا مودريتش جعل مسؤولو النادي يعملون على إيجاد بدلاء مناسبين للمستقبل.

وكشفت الصحيفة أن ريال مدريد وضع لاعب توتنهام كريستيان إيريكسن كمعوض محتمل لنجمه الكرواتي.

وأضافت الصحيفة أن النادي الملكي يأمل أن يقنع اللاعب الدنماركي بالرحيل عن السبيرز رغم راحته هناك عن طريق التركيز على الفريق بين أهداف الناديين.

وركزت الصحيفة في تقريرها على نقطة أن مودريتش مع انتقاله إلى مدريد حقق الألقاب التي لم يكن يستطيع تحقيقها في لندن وهو الأمر الذي يريد أن ينقله النادي الملكي إلى إيريكسن.

وسبق وتعامل ريال مدريد مع توتنهام في ضمه للويلزي جاريث بيل مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى صفقة توتنهام والتي تقدر بحدود 40 مليون يورو.

ويبلغ إيريكسن من العمر 26 عاما وسيشارك مع منتخب الدنمارك بالمونديال المقبل.





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