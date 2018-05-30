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“واع” تنفرد بنشر قانون تعديل قانون الانتخابات لاجراء عملية العد والفرز اليدوي
2018/05/30 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع تنفرد وكالة الانباء العراقية “واع” بنشر قانون تعديل قانون الانتخابات لاجراء عملية العد والفرز اليدوي في انتخابات 2018.

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