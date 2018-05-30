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البرلمان يستأنف جلسته المفتوحة
2018/05/30 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- قناة اسيا الاخبارية..

كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة، الفريق جبار ياور، اليوم الأربعاء، أن أحد الشروط الاساسية لمشاركة الكورد بالحكومة الاتحادية الجديدة والتي سيحملها الوفد التفاوضي الى بغداد عودة قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها كما كانت عليه في السابق قبل احداث 16 تشرين الأول من العام الماضي.

ونقلت محطة “كردستان 24” عن ياور […]

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