عطل بـ”Google” يحول طلبات البحث إلى صفحة الرسائل النصية

2018/05/30 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة..

كشف أحد المستخدمين عبر موقع التواصل الاجتماعي Reddit، عن وجود خلل بشركة جوجل؛ حيث استخدم بحث Google على هاتف Pixel 2 XL، وكتب عن طريق الخطأ فترة إضافية في شريط بحث Google وظهرت له مفاجأة.

وبدلًا من الحصول على نتيجة بحث، حصل المستخدم على صفحة تعرض رسائله النصية، وهي نفسها الصفحة التي تظهر إذا طلبت من Google “عرض رسائلي النصية”.

ويجب أن يمتلك التطبيق الأذونات المناسبة لعرض الرسائل النصية، والتي يمكن للمستخدمين تعطيلها إذا أرادوا عن طريق الانتقال إلى الإعدادات “التطبيقات” Google أذونات التطبيق والنقر على تبديل لإبطال إذن SMS.

ومعظم أجهزة الأندرويد التي تعمل بأحدث إصدار من تطبيق جوجل عرضة للخلل، كما وجد مستخدمو Reddit مصطلح بحث آخر أدى إلى مشاهدة المستخدمين لرسائلهم النصية، وسيؤدي البحث عن “zela viagens” إلى تشغيل الاستجابة نفسها، وحتى الآن، لم تصدر Google بيانًا حول المشكلة أو موعد محدد لحلها.انتهى/25

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