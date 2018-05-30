حزب طالباني: منصبي رئاسة الجمهورية والإقليم سيتم التبادل بينهما مع حزب بارزاني

2018/05/30 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 30 ماي 2018 - 12:18 م

السليمانية/ شبكة أخبار العراق- كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، عن احتمال تبادل منصبي رئاسة جمهورية العراق ورئاسة إقليم كردستان، بينه وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما أكد ان الاتفاقية الموقعة بين الطرفين حول توليه منصب رئاسة الجمهورية الاتحادية، مازالت ساريا.وقال مساعد امين عام الحزب، بولا طالباني، في حديث صحفي له اليوم، إن “الاتفاق الذي تم توقيعه عام 2005 بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين، الذي ينص على ان يتولى مرشح الاتحاد منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي مرشح الحزب الديمقراطي منصب رئاسة إقليم كردستان، مال زال موجودا، ولم يعلن احد الطرفين الغاءه، ولم يستجد شيء بخصوصه”، مستدركا، ان “تنفيذ الاتفاق متوقف حاليا على المباحثات التي ستجري في الأيام المقبلة بين الحزبين”.وأضاف طالباني، ان “منصب رئاسة الجمهورية الاتحادية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني ولكننا سنجلس مع الحزب الديمقراطي لحل القضية، لانها معطلة الان وليست ملغية”، مشيرا الى “احتمالية تبادل المناصب بين الطرفين، في حال رغب حزب بارزاني بتقديم مرشح لمنصب رئاسة جمهورية العراق، وبدورنا نطالب برئاسة إقليم كردستان”.وكانت صحيفة “الشرق الأوسط”، تحدثت في تقرير لها نشرته، السبت 26 أيار الجاري، عن وجود خلاف بين القوى الكردية، حول الصفقات السياسية التي تجري لتشكيل الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة، فيما اشارت الى وجود نزاع بين الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والوطني) الكردستانيين، على منصب رئاسة الجمهورية.وكان المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيره قد اعرب، السبت 26 أيار الجاري، عن أسفه لإنشغال الجهات السياسية في إقليم كردستان بالحديث عن منصب رئاسة الجمهورية في بغداد، وترك قضايا أساسية أخرى، داعيا حزب بارزاني الى الجلوس مع حزبه سويا لوضع برنامج عمل مشترك.

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