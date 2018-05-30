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مخيم اليرموك.. هل من عودة بعد الكارثة؟
2018/05/30 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اليرموك ما بعد الكارثة؛ هذا هو العنوان المفصلي الذي باتت قضيته الآن تقُضُّ مضاجع أبناء مخيم اليرموك من لاجئيفلسطين في سوريا، ومن عموم المواطنين السوريين الذين

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