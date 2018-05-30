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بنك التجارة والاستثمار السويسري يوقف تعاملاته مع ايران
2018/05/30 | 12:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   قال بنك التجارة والاستثمار السويسري امس الثلاثاء، إنه علق جميع التعاملات الجديدة مع إيران وإنه سينهي أنشطته مع هذا البلد تدريجيا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد...

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