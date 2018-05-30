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معدل البطالة بألمانيا يتراجع لمستوى قياسي جديد بنهاية أبريل
2018/05/30 | 12:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر:تراجع معدل البطالة في ألمانيا خلال الشهر الماضي إلى مستوى قياسي جديد، مع استمرار انخفاض عدد الأفراد العاطلين عن العمل.

وكشفت بيانات هيئة الإحصاءات الفيدرالية، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة في أكبر اقتصاد أوروبي تراجع إلى 5.2% في شهر أبريل، مقابل 5.3% في مارس السابق له.

وأوضحت البيانات أن عدد الأفراد العاطلين عن العمل انخفض بمقدار 11 ألف فرد عند 2.35 مليون فرد.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن عدد الأفراد العاطلين عن العمل في ألمانيا سيتراجع بمقدار 10 آلاف فرد خلال أبريل.

وبحلول الساعة 8:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.4% إلى 1.1591 دولار.

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