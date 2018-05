2018/05/30 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالاتتبنى الكونغرس الأمريكي، مشروع قرار صنف فيه ثلاث حركات عراقية وصفها بانها مرتبطة بإيران على لوائح الإرهاب، فيما أحاله إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت عليه.

وأظهرت وثائق للكونغرس تناقلتها وسائل إعلام محلية، تظهر تصنيف كل من “عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وحركة النجباء بزعامة أكرم الكعبي، إضافة إلى حزب الله العراقي”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكونغرس يصنف 3 منظمات عراقية على لوائح الإرهاب (وثائق)) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكونغرس يصنف 3 منظمات عراقية على لوائح الإرهاب (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).