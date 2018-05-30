الأربعاء 30 أيار 2018 م (15 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


اتفاق “نادر” بين الهند وباكستان
2018/05/30 | 12:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وافق مسؤولون عسكريون باكستانيون وهنود، في خطوة نادرة، على تجنب تبادل إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه بمنطقة الهيمالايا.

وشهد الأربعاء هدوء بعد أشهر من المناوشات الروتينية، التي أودت بحياة العشرات من الجنود والمدنيين.

وقال الجيش الباكستاني في بيان، مساء الثلاثاء، إن جنرالات من الجانبين توصلا لتفاهم خلال اتصال عبر خط ساخن فتح لنزع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق “نادر” بين الهند وباكستان) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق “نادر” بين الهند وباكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).


كامل التفاصيل في: قناة آسيا الإخبارية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الجبوري: استئناف الجلسة يوم السبت المقبل
⋙ هل الدموقراطية إختطاف الناشطين المدنيين؟
⋙ مجلس محافظة ذي قار يناقش أزمة الكهرباء بحضور الناصري
⋙ مفوضية الانتخابات تلغي 1021 محطة وتحقق مع مقصرين
⋙ "الصوت والمجهول"... "واتسآب" تضيف ميزتين مرعبتين
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. داعية سعودي يهاجم مسلسلا "سعوديا" ويتهمه بـالترويج لــ "زنا المحارم" ومطالبات بايقافه
⋙ أول ظهور بالفيديو لابن سلمان منذ حادثة إطلاق النار
⋙ بالصور:الحشد الشعبي يلقي القبض على ثلاث اشخاص يسرقون محولات الكهرباء بالقائم
الأكثر شيوعا