اتفاق “نادر” بين الهند وباكستان

2018/05/30 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مسؤولون عسكريون باكستانيون وهنود، في خطوة نادرة، على تجنب تبادل إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه بمنطقة الهيمالايا.وشهد الأربعاء هدوء بعد أشهر من المناوشات الروتينية، التي أودت بحياة العشرات من الجنود والمدنيين.وقال الجيش الباكستاني في بيان، مساء الثلاثاء، إن جنرالات من الجانبين توصلا لتفاهم خلال اتصال عبر خط ساخن فتح لنزع […]

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