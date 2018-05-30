لاريجاني يفوز بولاية ثالثة في رئاسة البرلمان الايراني

2018/05/30 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفادت مصادر اعلامية " ان مجلس الشورى الاسلامي عقد صباح اليوم الأربعاء جلسته العلنية بحضور 279 نائباً، حيث تم انتخاب علي لاريجاني رئيساً للمجلس للسنة الثالثة من الدورة البرلمانية العاشرة وذلك بحصوله على 147 صوتاً".وتقدم ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس المجلس، وهم علي لاريحاني وحميد رضا حاجي‌ بابائي الذي انسحب لصالح الأول، والنائب محمد رضا عارف الذي حصل على 123 صوتا، إلى جانب 9 أصوات باطلة.يذكر ان علي لاريجاني ترأس الدورة الثامنة لمجلس الشورى الاسلامي عام 2008 و لازال منذ ذلك الحين رئيساً له.انتهى د.م

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