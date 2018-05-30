منشق عن داعش يكشف أسرار التنظيم وينتقد

2018/05/30 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلن قيادي في تنظيم داعش انشقاقه في رسالة قال فيها ان العراقيين يسيطرون على مفاصل التنظيم، منتقدا فيها "القبلية المقيتة".

وانتقد القيادي السابق في التيار السلفي الجهادي بالأردن، سعد الحنيطي، تنظيم داعش بشكل غير مسبوق في رسالة مسربة منسوبة له.

وذكرت مصادر أن الحنيطي، انشق عن التنظيم المتشدد، واتجه الى مكان مجهول.

وكشف القيادي المنشق في رسالته تفاصيل مثيرة عن التنظيم من الداخل قائلا ان القيادي أبو محمد فرقان (قتل عام 2016)، نشر مسألة تكفير "العلماء" حتى القابعون منهم في السجون.

وبحسب ما أفادت الرسالة فإن التنظيم أزاح شرعيي التنظيم، واستبدلهم بشرعيين "بعضهم بالكاد يحفظ سورة الفاتحة".

اشار الحنيطي الى أن القضاة في التنظيم "لا يحكمون بشرع الله"، بل يخضعون لسلطة "الأمنيين".

وبحسب القيادي المنشق فإن العراقيين هم من يتحكمون بمفاصل التنظيم وأنهم يستخدمون اشخاصا من جنسيات أخرى كواجهة لهم، وانتقد بشدة ما وصفها بـ"القبلية المقيتة".

ووصف الحنيطي في رسالته عملة داعش التي أحدثت جدلا واسعا بأنها "تخاريف"، في إشارة إلى فشل مشروعها بالكامل.

وختم رسالته قائلا "(تنظيم) الدولة تدعو الناس لتطبيق الشريعة، فلتطبق الدولة الشريعة على نفسها ولترد المظالم لأهلها حتى لو لم يبق من الأمراء أمير واحد ولا في خزينة الدولة درهم واحد، بعد ذلك أبشروا بالنصر لأننا بهذا نكون قد نصرنا الله بتعظيم أمره ونهيه".

ولم يثبت بشكل قاطع ان الرسالة المسربة تعود للحنيطي.

والحنيطي أردني الجنسية، ووصل الى سوريا عام 2014 بغرض الإصلاح بين "جبهة النصرة" وتنظيم داعش، وحين فشل في مساعيه، عرض عليه "أبو محمد الجولاني" أن يصبح قاضيا شرعيا، ورئيسا لـ"دار القضاء" في الشمال السوري.

وقالت مصادر إن تجاوزات الحنيطي بإصداره بيانات دون العودة لقيادة النصرة، دفعت بالأخيرة إلى إقالته من منصبه، وهو ما عجل بخروجه والتحاقه بتنظيم داعش ومبايعته للبغدادي.

وقضى سعد الحنيطي فترات طويلة في السجون الأردنية، قبل الإفراج عنه بكفالة، في آب أغسطس 2013، بعد تردي حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام.

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