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مسؤول في الوطني الكوردستاني: الكورد فقدوا مناصب مهمة في طوزخورماتو بعد 16 أكتوبر
2018/05/30 | 12:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتم إهمال الكورد في القضاء

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