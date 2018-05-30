2018/05/30 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، ليربح "داو جونز" حوالي 160 نقطة، مع هدوء التوترات السياسية في إيطاليا وعقب بيانات اقتصادية بالولايات المتحدة.

واستفادت "وول ستريت" من الصعود الملحوظ لأسهم شركات "بوينج" و"جولدمان ساكس" و"جي.بي.مورجان".

وتمكنت البورصة الأمريكية من التعافي من آثار الاضطراب السياسي الذي خيم على جلسة أمس بفعل إيطاليا، حيث سجل العائد على الديون الحكومية في ثالث أكبر اقتصاد أوروبي لآجل عامين 1.69% في تداولات اليوم بعد القفزة المسجلة أمس أعلى 2% للمرة الأولى منذ عام 2013.

وأظهرت بيانات رسمية خفض تقديرات نمو اقتصاد الولايات المتحدة بالقراءة الثانية خلال الربع الأول من العام الحالي كما تراجع عجز الميزان التجاري السلعي الأمريكي بعكس التوقعات.

ومن المقرر أن يفصح مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير "البيج بوك" في وقت لاحق من اليوم.

لكن في الوقت نفسه جذبت الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم انتباه البورصة الأمريكية، حيث كشف البيت الأبيض بالأمس أن قرار فرض تعريفات على السلع الصينية بقيمة 50 مليار دولار لا يزال قائماً في حين تعهدت الصين بحماية مصالحها من التهديدات الأمريكية "المتهورة".

وبحلول الساعة 1:34 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.7% أو ما يوازي 163 نقطة ليصل إلى 24525.3 نقطة بعد أن فقد حوالي 400 نقطة بنهاية جلسة أمس.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.6% ليسجل 2705.6 نقطة فيما شهد مؤشر "ناسداك" زيادة قدرها 0.5% اتصل إلى 7431.3 نقطة.

وساهم ارتفاع أسهم شركات "مايكروسوفت" 0.7% و"نيتفلكس" بـ0.6% و"نفيديا" 0.7% بالمستهل في المكاسب التي شهدها المؤشر التكنولوجي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("داو جونز" يربح 160 نقطة بالمستهل مع تراجع التوترات السياسية) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("داو جونز" يربح 160 نقطة بالمستهل مع تراجع التوترات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).