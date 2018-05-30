2018/05/30 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجمعة انطلاق الجولة 29 من دوري الكرة الممتاز

بغداد/..



تنطلق بعد غد الجمعة منافسات الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

ويتواجه يوم الجمعة أمانة بغداد مع الديوانية على ملعب الاول، والسماوة مع ضيفه زاخو، والكهرباء مع الصناعات الكهربائية على ملعب التاجي، والنفط مع كربلاء على ملعب الصناعة، ونفط ميسان مع ضيفه البحري، والقوة الجوية ضد نفط الجنوب في ملعب الشعب الدولي.

ويلعب يوم السبت المقبل الميناء مع ضيفه نفط الوسط، والطلبة ضد الحدود، بينما تختتم الجولة يوم الاحد بلقاء النجف مع مستضيفه فريق الحسين، والشرطة امام الزوراء في ملعب الشعب الدولي.انتهى أ د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمعة انطلاق الجولة 29 من دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمعة انطلاق الجولة 29 من دوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).