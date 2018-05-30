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الجمعة انطلاق الجولة 29 من دوري الكرة الممتاز
2018/05/30 | 17:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجمعة انطلاق الجولة 29 من دوري الكرة الممتاز

بغداد/..

تنطلق بعد غد الجمعة منافسات الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

ويتواجه يوم الجمعة أمانة بغداد مع الديوانية على ملعب الاول، والسماوة مع ضيفه زاخو، والكهرباء مع الصناعات الكهربائية على ملعب التاجي، والنفط مع كربلاء على ملعب الصناعة، ونفط ميسان مع ضيفه البحري، والقوة الجوية ضد نفط الجنوب في ملعب الشعب الدولي.

ويلعب يوم السبت المقبل الميناء مع ضيفه نفط الوسط، والطلبة ضد الحدود، بينما تختتم الجولة يوم الاحد بلقاء النجف مع مستضيفه فريق الحسين، والشرطة امام الزوراء في ملعب الشعب الدولي.انتهى أ د

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