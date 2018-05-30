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نائبة تكشف عن حجم تزوير الانتخابات وتصف عدد من النواب بالـ”مزورين”
2018/05/30 | 17:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / خاص…

كشفت عضو مجلس النواب نهلة الهبابي ، الأربعاء، عن حجم التزوير في الانتخابات النيابية، فيما وصفت النواب غير الحاضرين في الجلسات الاستثنائية بالـ”مزورين” لنتائج الانتخابات.

وقالت الهبابي في تصريح لـ/ المعلومة / ، إن “حجم التزوير الانتخابي الذي شهدته العملية الانتخابية في عموم البلاد وصل الى 85% ، فضلا عن شراء اغلب مراكز انتخابات دول الخارج من قبل عدد من الشخصيات والكتل السياسية المشاركة في التنافس الانتخابي”.

وأضافت إن “الكتل المستفيدة من عمليات التزوير حرضت نوابها على عدم الحضور في الجلسات الاستثنائية لعدم تحقيق النصاب القانوني”، مبينة “إن بعض النواب أقدموا على تزوير الانتخابات ولم يرغبوا في عملية العد والفرز اليدوي”.

واتهمت النائبة عن تحالف “تمدن” شروق العبايجي ، الأربعاء، أعضاء بمجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات بـ”التواطؤ والتورط” بتزوير نتائج الانتخابات النيابية، فيما افصحت عن “إجراءات عقابية” سيتخذها مجلس النواب قد تصل إلى “سحب اليد”.انتهى 25 ت

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