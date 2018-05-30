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أكبر معمِّر في العالم يريد الإقلاع عن التدخين !
2018/05/30 | 17:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وفق (بي بي سي) "فانه بالرغم من أنه تجاوز المئة عام من العمر، إلا أنه قوي البنية وطويل القامة، ويمشي بلا عكاز، وإن كان بطيئاً في مشيته.

ولا يعاني أي عجز سوى ضعف في السمع".وبلغ فريدي 114 عاماً من العمر في 8 أيار الماضي، ويعتقد أنه الأكبر سناً في العالم، وإن كان ذلك لم يقرّ رسمياً في كتاب "غنيس" للأرقام القياسية.وقالت مؤسسة غينيس :"إنها تجري تحرياتها، مع علماء الأنساب، للتأكد من الشخص الأكبر سناً في العالم".ولا يخفي فريدي أي سر عن طول عمره، ويقول : "ليس هناك أي سر.

إنه الله وحده، هو الذي بيده القوة، لا أملك شيئا من أمري، يمكن أن أسقط في أي وقت، ولكنه يسندني".

واضاف "أشعر بصحة جيدة، قلبي قوي، فقط رجلاي أصبحتا ضعيفتين، فلم أعد أمشي كما كنت".وأصبح الرجل من المشاهير يقصده الكثير من الناس، بينهم وزراء في الحكومة، وهو سعيد بهذا الاهتمام الذي يلقاه.وتقول زوجته جانيتا، التي تصغره بنحو 29 عاما، وتعيش معه منذ 48 عاما، إن زوجها يتمتع بصحة جيدة ولم يذهب إلى المستشفى إلا مرة واحدة، منذ سنوات طويلة لعلاج مشكل في ركبتيه.ويقول المتحدث باسم مصلحة الشؤون الاجتماعية في كيب تاون، سيهلي غوبيز :"إن الحكومة أصدرت بطاقة هوية فريدي وهو مولود يوم 8 أيار عام 1904".انتهى ع.خ

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