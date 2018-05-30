2018/05/30 | 17:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الديمقراطي الكوردستاني: نرفض إلغاء نتائج الإنتخابات وندعم إجراء العد والفرز اليدوي للأصوات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/30 | 17:30.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكوردستاني: نرفض إلغاء نتائج الإنتخابات وندعم إجراء العد والفرز اليدوي للأصوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكوردستاني: نرفض إلغاء نتائج الإنتخابات وندعم إجراء العد والفرز اليدوي للأصوات) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكوردستاني: نرفض إلغاء نتائج الإنتخابات وندعم إجراء العد والفرز اليدوي للأصوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).