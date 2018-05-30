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تسويق 26 الف طن من الحنطة والشعير في كربلاء
2018/05/30 | 17:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كربلاء – واع اعلنت مديرية زراعة محافظة كربلاء اليوم الاربعاء، تسويق (26) الف طن من محصولي الحنطة والشعير للموسم الزراعي لعام 2017-2018، فيما اكدت استمرار عمليات التسويق التي من المؤمل ان تصل الى (34) الف طن حسب خطتها الموضوعة.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان “إجمالي كميات الحنطة المسوقة بلغت(26273.780) طنا من […]

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