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الامم المتحدة تؤكد التزام العراق بمحاربة الارهاب
2018/05/30 | 17:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الامم المتحدة تؤكد التزام العراق بمحاربة الارهاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/30 | 17:35.

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