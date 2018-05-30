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قائد العمليات الخاصة ينفي إنسحاب قوات مكافحة الارهاب من كركوك
2018/05/30 | 17:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قواتنا مستمرة بتنفيذ مهامها

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